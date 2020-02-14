Эстонский врач, которому запретили работать в Финляндии, оказался под судом и в Эстонии

Согласно иску, лечение Тарвиса со стороны Аадамсоо было некачественным, пациент также считает, что диагноз был поставлен неправильно. Тарвис требует от Аадамсоо возмещения ущерба на основании договора оказания медицинских услуг.

В Департамент здоровья в отношении доктора Реэт Аадамсоо в последний раз поступала жалоба в январе прошлого года. Она касалась документирования медицинских услуг. Тогда (летом 2018) Аадамсоо работала еще в Вируской тюрьме, сейчас она там уже не практикует.

В июне 2018 года газета Eesti Päevaleht писала о том, как в Финляндии были признаны опасными для пациентов 13 эстонских врачей, многие из которых вернулись в Эстонию и продолжили работу здесь. Среди них была и Аадамсоо. Утверждалось, что Аадамсоо, к примеру, назначила пациенту с опасно низким уровнем гемоглобина в качестве лечения морковный сок. Были у нее и другие случаи неправильного назначения лекарственных средств.

Редакции Delfi связаться с Аадамсоо не удалось.