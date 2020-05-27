Эстонский вирусолог: новая волна коронавируса весьма вероятна, когда ждать и от чего зависит ее масштаб?(1)
Профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс считает новую волну коронавируса вполне вероятной.
Профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс считает новую волну коронавируса вполне вероятной.
"Новую вспышку, пусть осенью, зимой или весной, нужно считать вероятной", - сказал Меритс.
По его словам, причин для этого несколько. "Во-первых, нет гарантии, что летом вирус у нас вообще исчезнет. Во-вторых, даже в случае, если удастся SARS-CoV-2 из Эстонии выкорчевать, где-то в Европе он сохранится, в том числе и у наших соседей - Швеции, России и Белоруссии, и совершенно определенно он сохранится в Южном полушарии и/или в тропическом поясе. Поэтому завоз вируса - очень вероятен, если не сказать неизбежен", - прогнозирует Меритс.
По словам ученого, время, когда следует ждать новой вспышки, во многом зависит от того, насколько низко упадет его распространение в Эстонии.
"Если показатели останутся на нынешнем уровне (2-10 новых случаев в день), то довольно скоро - возможно в сентябре-октябре. Если вирус на какое-то время пропадет, то тогда значительно позже. Так как контролировать завезенный вирус несколько проще, чем контролировать распространение местного, то начало вспышки может быть существенно отложено", - пояснил профессор и добавил, что обычно для распространения других (ранее известных) коронавирусов наиболее благоприятное время - ноябрь и декабрь.
Поведение людей - ключевой вопрос всей эпидемии
Как отметил Меритс, трудно ответить на вопрос, насколько сильной может оказаться новая волна, потому что это зависит от поведения самих людей.
"Вспышка не происходит по причине времени года. Волна и ее масштаб зависит в основном от того, что делаем мы. Это вопрос для 1,37-миллионного населения Эстонии - какой волны вы хотите и на что готовы, чтобы она осталась в определенных границах?" - спрашивает Меритс.
На вопрос, должны ли жители страны и государства действовать при новой волне так же, как и раньше, Меритс ответил, что полученный опыт был полезен и нужно учиться на своих ошибках.
"По моему мнению, ключевыми словами могли бы стать предупреждение, быстрое и эффективное тестирование, изоляция больных и контактных, простые и дешевые методы, препятствующие распространению (приложения, маски), а также самое главное - разумное и рациональное поведение людей, включая избежание ненужных рисков. Это и некоторые другие меры должны позволить избежать нового чрезвычайного положения", - считает Меритс.
Простые и дешевые меры, а также избежание ненужных рисков (сюда входят массовые мероприятия, праздники в закрытых помещениях, например школьные выпускные, - всё, что собирает людей вместе) может быть достаточным для того, чтобы более строгие меры не потребовались. "Какие-то ограничения испытать видимо придется. Будет ли это в условиях массового распространения вируса или незначительного - зависит только от нас", - подчеркнул профессор.
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