Эстонский ученый: у людей, тяжело и долго болевших COVID-19, практически нет антител

Врач сообщила, что наблюдает 500 больных и хочет получить срез популяции.

Рюйтель-Будинот пояснила, что методика, которой она исследует антитела COVID-19, была выработана в 2009-2010 годах во время пандемии гриппа. Результаты анализов выяснятся, по ее словам, в июне, когда будут протестированы все 500 человек.

По оценке ученого, у людей, которые тяжело перенесли коронавирус, уровень антител низкий.

"У меня такая теория, что если вы болели тяжело и долго, то число антител может оказаться маленьким. Если у вас хороший уровень антител, то вы сильно не болели, у вас были только типичные симптомы - небольшая температура, кашель, десять дней болезни", - сказала доктор, основываясь на полученных результатах: у людей, переболевших в тяжелой форме, антител практически нет.

По мнению Рюйтель-Будино, иммунитет у людей очень различается. "У части людей вырабатывается хороший иммунитет, и, по всей вероятности, эту форму COVID они больше не подхватят. Если я вижу наличие антител, то, как мне кажется, это логично, что они больше не заболеют", - сказала она.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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