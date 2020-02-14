Эстонский ученый: сделайте доброе дело, не покупайте в День влюбленных африканские розы!

Бывая в Эфиопии, я видел места, где выращивают большинство привозимых к нам из Африки роз, поэтому не могу больше молчать.

Самыми крупными африканскими экспортерами роз являются Эфиопия и Кения. Последняя стала этот бизнес в значительной степени ограничивать, и даже поставила целью его прекратить, так как речь идет о крайне враждебной для окружающей среды деятельности.

Поскольку потребление воды в цветоводстве огромное, то все самые крупные плантации и парники находятся в районе Африканских рифтовых озер. Эти плантации не являются изолированными: сочащиеся из них удобрения и яды пробивают себе дорогу в расположенные поблизости озера. В результате во многих озерах исчезло или исчезает всё живое.

Надо также помнить о том, что рифтовые озера известны и разнообразием рыбных запасов. Под воздействием сбросов озера зарастают и становятся непригодными для рыболовства. Во многих водоемах пропали крупные животные, такие как крокодилы и бегемоты. Очень печальная история, даже в Африке это начинают понимать. И нам бы тоже пора!

Посыл такой: смотрите, что покупаете, интересуйтесь, откуда цветы. У нас же полно местных, выращенных в Эстонии цветов.