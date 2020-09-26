Эстонский топ-блогер: я горжусь тем, что я русский. Интервью RusDelfi про заработок в YouTube и толерантность

Андрей Зевакин (24) — эстонский YouTube-блогер, музыкант, продюсер. У него 150 000 подписчиков на платформе YouTube, последние видео собирают по 80-120 тысяч просмотров. Он прославился за счет обзоров на популярное реалити-шоу Rannamaja, которое показывают по местному ТВ. До этого Андрей участвовал в Eesti Laul, писал музыку и снимал клипы, самый популярный — кавер на Эда Ширана (1,1 млн просмотров) . Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с ним, чтобы понять — что такое эстонский шоу-бизнес и как стать его частью.

Андрей Зевакин - главный блогер эстонского интернета прямо сейчас Foto: Priit Simson

Ты из русской семьи?

Да. Я жил только с мамой в Йыгева. Родился в Тарту, но мама работала в Йыгева семейным врачом, поэтому жили там. После основной школы поступил в Тартускую гимназию. В 11 классе один год учился в Англии. В конце 2018 года переехал в Таллинн.

Ходил в русскую школу?

Нет, в Йыгева не было русской школы. Ходил в эстонский садик и в эстонскую школу.

Дома на каком языке разговариваете?

Мама со мной по-русски. Я спрашиваю: ”Miks”? Иногда на эстонском, иногда на русском. Иногда на обоих сразу: начинаешь на русском, заканчиваешь на эстонском. Mix такой. Мама родилась в России, потом переехала сюда и выучила язык. У нас даже родственников, наверное, здесь нет.

Меня мама научила русскому. Сидели, заполняли прописи, читали книги. В школе был русский, но только с 6-го класса. К этому времени я уже знал язык. Почти после каждого урока русского ходил к директору, так как валял дурака на занятиях. Сидел, всем мешал, надоедал учительнице. Конечно, всем помогал. Но на уроках было очень скучно. Потом начал учить немецкий, чтобы просто так не сидеть на уроках.

Ты никогда не хотел поменять фамилию на эстонскую?

Не, не. Я горжусь своими именем и фамилией. Возможно, в Эстонии немного тяжело с русской фамилией. Сейчас не знаю, кажется, что уже всем наплевать на это. Раньше было тяжелее. Я сам это чувствовал. Конкретных примеров из школы не помню, но, наверное, что-то было с этим связанное и у меня.

Хотя ко мне не подходят и не говорят: иди отсюда, русский. Я всегда открыто говорил, что я русский.