Эстонский топ-блогер: я горжусь тем, что я русский. Интервью RusDelfi про заработок в YouTube и толерантность

Эстоноязычные порталы постоянно пишут про Андрея Зевакина. Упоминаний о местной звезде на русском языке — минимальное количество. RusDelfi исправляет эту ошибку.
Андрей Зевакин (24) — эстонский YouTube-блогер, музыкант, продюсер. У него 150 000 подписчиков на платформе YouTube, последние видео собирают по 80-120 тысяч просмотров. Он прославился за счет обзоров на популярное реалити-шоу Rannamaja, которое показывают по местному ТВ. До этого Андрей участвовал в Eesti Laul, писал музыку и снимал клипы, самый популярный — кавер на Эда Ширана (1,1 млн просмотров) . Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный встретился с ним, чтобы понять — что такое эстонский шоу-бизнес и как стать его частью.
Ты из русской семьи?
Да. Я жил только с мамой в Йыгева. Родился в Тарту, но мама работала в Йыгева семейным врачом, поэтому жили там. После основной школы поступил в Тартускую гимназию. В 11 классе один год учился в Англии. В конце 2018 года переехал в Таллинн.
Ходил в русскую школу?
Нет, в Йыгева не было русской школы. Ходил в эстонский садик и в эстонскую школу.
Дома на каком языке разговариваете?
Мама со мной по-русски. Я спрашиваю: ”Miks”? Иногда на эстонском, иногда на русском. Иногда на обоих сразу: начинаешь на русском, заканчиваешь на эстонском. Mix такой. Мама родилась в России, потом переехала сюда и выучила язык. У нас даже родственников, наверное, здесь нет.
Меня мама научила русскому. Сидели, заполняли прописи, читали книги. В школе был русский, но только с 6-го класса. К этому времени я уже знал язык. Почти после каждого урока русского ходил к директору, так как валял дурака на занятиях. Сидел, всем мешал, надоедал учительнице. Конечно, всем помогал. Но на уроках было очень скучно. Потом начал учить немецкий, чтобы просто так не сидеть на уроках.
Ты никогда не хотел поменять фамилию на эстонскую?
Не, не. Я горжусь своими именем и фамилией. Возможно, в Эстонии немного тяжело с русской фамилией. Сейчас не знаю, кажется, что уже всем наплевать на это. Раньше было тяжелее. Я сам это чувствовал. Конкретных примеров из школы не помню, но, наверное, что-то было с этим связанное и у меня.
Хотя ко мне не подходят и не говорят: иди отсюда, русский. Я всегда открыто говорил, что я русский.
Например, певец Gameboy tetris (Павел Бочаров) в одном из интервью сказал, что дал ребенку фамилию жены - эстонки.
Это решение каждого. Я никого не буду критиковать, называть предателем. Я бы так не сделал. Дал бы свою фамилию, я ей горжусь.
Ты прославился за счет обзоров на эстонское реалити-шоу Rannamaja. Объясни, что это за передача?
Это дешевая версия ”Каникул в Мексике”. Или ”Дома 2”. Снимают дом в Хаапсалу, завозят молодых парней и девушек, они знакомятся, строят отношения, пьют.
При этом ты смотришь передачу и реагируешь на слова участников. Прикалываешься над ними.
Я никогда просто так над человеком не издеваюсь. Не сужу по внешности, шучу о том, что человек сказал или сделал. Самого человека не оцениваю — что он маленький или некрасивый. Поэтому почти никто не обижается.
”
"Я сам все делаю. Монтирую, снимаю, придумываю. Все зависит от меня".
Андрей Зевакин
Ты еще делал обзор влога местной селебрити, радиоведущей Бригитте Сюзанне Хунт. Например, ты начинаешь в своем видео: ”Бригитте берет интервью у своего тренера по бачате, как стало известно, он тренирует ее не только на паркете, но и в других местах”. Известно, что они пара. Плюс шутишь о том, что она говорит о себе в третьем лице. Она вроде обиделась.
Там смешная история. Мне без разницы. Сначала она обиделась, написала об этом в Instagram, в своей передаче тоже что-то сказала.
В Эстонии вообще не принято критиковать знакомых, коллег, ведь все друг друга знают. Но ты все равно стебешься над местными. Это подкупает, поэтому, возможно, у тебя много просмотров.
Да, многие говорят, что я делаю очень смешно, смело. Если я шучу, то я никого не хочу оскорбить. Сейчас стало тяжелее шутить, все стали sensitive (чувствительными, — RusDelfi). Все вдруг стали толерантными.
Как ты к этому относишься?
Мне очень нравится dark humour (черный юмор, — RusDelfi). Я пересмотрел все шоу, где тупые и дерзкие шутки. Даже больше, чем на грани. То, что все обижаются, — тяжело, но ничего не поделаешь, такое время.
Не начнешь толерантней выражаться?
Если человек не может у себя что-то изменить, я над этим не шучу.
Например, ты смеялся над бровями:
Да, это было на поверхности. Это она решила и сделала такие брови. Она не родилась с ними. Если бы у нее был кривой нос, то что она может сделать? Над этим не стебусь. Еще одна причина, почему я так шучу, но не оскорбляю, - это то, что за каждое слово я могу ответить.
У тебя ведь не было спонсоров на обзорах первого сезона?
Да, теперь появились.
У нас реально найти рекламодателей для YouTube?
Сложно, но можно. Нужно много просмотров. У меня сейчас за один день 60 000 просмотров, для эстонского YouTube — это очень много. Рекламодатели видят и хотят рекламировать свой товар. Сейчас, кстати, уже очень часто пишут спонсоры.
Все зависит от того, сколько тебя смотрят. Я не знаю, как у меня так получилось, что столько много подписчиков и просмотров. Для Эстонии это очень много, под каждым видео 50 000 за день.
Можно прожить на деньги только от YouTube в Эстонии?
Если такие просмотры, как у меня, и снимать по 4-5 ролика в месяц, то можно прожить, но скромно.
Сколько у тебя сейчас источников заработка?
Музыка. Пишу песни, биты, продюсирую. Иногда выступаю как диджей, на этом очень хорошо можно заработать. YouTube — сама платформа платит, плюс реклама. Сотрудничаю со всякими компаниями, в Instagram, например.
Прямо как настоящий американский блогер. Получается, много зарабатываешь?
Как сказать. Я не смотрю на цены в магазине. Но не покупаю все подряд. Слежу за этим. Всякую ерунду не беру. Это была задача — зарабатывать столько, чтобы не париться о ценах. Ferrari сейчас, конечно, не пойду покупать.
Что из последнего купил себе?
В Америке купил себе камеру Polaroid. Но это не прям дорого. У меня есть все, что мне надо. Я знаю людей, которые из-за денег и популярности потеряли голову. К тому времени, как у меня все это появилось, я уже понимал, как бы я хотел жить. Я всем отвечаю на сообщения, со всеми фотографируюсь. А подходить стали часто. Иногда иду усталый, хочу поскорее домой, а люди подходят, я все равно не отказываю.
Кто подходит?
Разные люди. И молодые, и взрослые.
Эстонские коллеги сказали, что у тебя аудитория до 18 лет.
Нет, у меня 18-24, 25-30 и только потом 14-18. Я никогда не хотел молодых подписчиков. Я очень рад, что у меня зрелая аудитория. Мне пишут и женщины с детьми, которые смотрят обзоры, и моего возраста, и совсем молодые. На улице так же. Подходит школьник, через день - 30-летний. Всегда разные.
”
О клипе про Сависаара: "Это просто шутка. Мы решили сделать песню про Таллинн. Написали про Сависаара, автобусы. Я сам политикой не интересуюсь. Может, потом начну. Каждый день ведь про политику пишут, мне это не так интересно. Конечно, главные новости читаю".
Как свободное время проводишь? У вас есть тусовка местных звезд?
Нет. Я всех знаю, но у меня своя компания. Мы почти каждый вечер собираемся, смотрим фильмы, играем в laulamängud (настольные игры, — RusDelfi).
Назови топ-3 эстонских YouTube-блогеров.
Сложно сказать. Сейчас так мало тех, кто что-то снимает. У прежних звезд просела аудитория, так как зрители выросли. Поэтому я не хочу делать ролики для 15-летних, так как они вырастут и забудут про меня, взгляды изменятся.
А в мире?
PewDiePie, KSI, Cody Ko. Они смешные, у них формат, как у меня. Я учусь, смотрю разные фишки, монтаж. React videos — самый легкий контент. Но если этим заниматься, то не у всех получится. Люди должны смотреть, ты должен им нравиться. Должна быть изюминка.
Не думал на русском делать видео для YouTube?
Думал. Там жесть творится, такая конкуренция. Миллионы просмотров. Я по-русски не так свободно говорю, как на эстонском. Я говорить могу, но шутить сложно. Я чаще говорю на эстонском. Только в Таллинне иногда с друзьями стал говорить на русском, а так практики мало.
Ты заканчиваешь все видео: "Ciao, пока!" Почему?
Все, что я делаю в видео — я тоже самое делаю в настоящей жизни. Я не играю на камеру. Помню, встретился с кем-то, и я сказал точно так же, как в видео. Все удивились. Но я говорю и делаю на камеру то же, что и всегда. Фильтра между жизнью и YouTube — нет. "Ciao, пока!" — обычно так и прощаюсь с людьми.
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