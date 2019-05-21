Эстонский телеканал закрывает программу журналистских расследований "Radar"(1)
В июне эфире Kanal 2 выйдет последний выпуск тележурнала "Radar", после чего эта телепрограмма уйдет в историю, передает Postimees.
В июне эфире Kanal 2 выйдет последний выпуск тележурнала "Radar", после чего эта телепрограмма уйдет в историю, передает Postimees.
По словам главного редактора "Radar" Кярта Анвельта, всегда существует выбор между расследовательской журналистикой и деньгами. На сей раз выбор был сделан в пользу денег.
”Журналистские расследования, как известно, дорогие”, — сказал он.
Новость о закрытии программы стала неожиданностью для работающих в ней журналистов, пишет Kroonika.
”Мы сами узнали только сегодня. Но если денег нет и курс другой, то что мы можем возразить... Как человек позитивный, я должен быть счастлив теми пятью годами, которые были предоставлены нам для работы. У нас была супер-команда”, — прокомментировал новость журналист программы Роберт Кырвитс.
Программа выходила в эфир с 2014 года.
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