Эстонский телеканал закрывает программу журналистских расследований "Radar"

По словам главного редактора "Radar" Кярта Анвельта, всегда существует выбор между расследовательской журналистикой и деньгами. На сей раз выбор был сделан в пользу денег.

”Журналистские расследования, как известно, дорогие”, — сказал он.

Новость о закрытии программы стала неожиданностью для работающих в ней журналистов, пишет Kroonika.

”Мы сами узнали только сегодня. Но если денег нет и курс другой, то что мы можем возразить... Как человек позитивный, я должен быть счастлив теми пятью годами, которые были предоставлены нам для работы. У нас была супер-команда”, — прокомментировал новость журналист программы Роберт Кырвитс.

Программа выходила в эфир с 2014 года.