Эстонский судебный исполнитель нанес российскому банку ущерб более 200 000 евро, который государство возмещать не хочет

На фотографии Урмас Тярно запечатлен в 2003 году, когда он был успешным судебным исполнителем. Однако сегодня он отстранен от должности, а из-за причиненного им ущерба втянуты в спор государство и палата судебных исполнителей.

Десять лет назад Тярно должен был продать арестованный корабль OMG Tosno. Деньги нужно было перевести коллектору, российскому ПАО "Банк Санкт-Петербург". Корабль был продан, но полученная за него сумма — почти миллион евро — осталась лежать на его счету более трех лет или 1168 дней.

Четыре года назад суд признал Тярно виновным и посчитал, что банку был причинен ущерб из-за удержания денег на счете — бан не заработал интрессы на сумму 212 000 евро.

Однако у Тярно нет такой суммы, чтобы выплатить ее банку. 64 000 евро за покрыла страховая фирма, но оставшиеся 148 000 евро банк все еще не получил.

Согласно закону, если у судебного исполнителя нет денег, чтобы возместить ущерб, то это должна сделать Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих. Если же и палата не сможет справиться с обязательством, то ответственность лежит на государстве.

Платить не хочет никто

Министерство юстиции, палата и представитель банка, адвокат Индрек Леппик, спорят в суде, кто должен возместить ущерб. Леппие отмечает, что нет надежды получить деньги с самого виновника: Тярно пытается добиться, чтобы суд признал его неплатежеспособным.

Деньги с Тярно требует не только банк: его задолженность перед Налогово-таможенным департаментом составляет 12 000 евро, а еще он должен 43 000 евро жене и двум связанным с ней фирмам. В долг у супруги он брал на профессиональные нужды.

В 2017 году сам Тярно говорил, что дела у него плохи: он зарабатывает несколько тысяч в месяц, и если еще два года назад его облагаемая налогом прибыль в качестве FIE составила 111 000 евро, то в прошлом году она сократилась до 300. Нет у него и недвижимости, а в качестве места жительства он указывает хутор в Мухумаа, который принадлежит его жене.

Леппик объясняет, что банк с удовольствием предъявил бы Тярно заявление о банкротстве, но не может: сначала должно закончиться производство по неплатежеспособности самого Тярно. Но тут ситуация Тярно напоминает кота Шредингера. С одной стороны, Тярно неплатежеспособен, банк не может получить с него деньги, но одновременно с этим с точки зрения закона он платежеспособен.