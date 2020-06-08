08.06.2020, 12:29

Эстонский стартап запустил глобальную кампанию позитива "From Estonia with Love!"


EST
Эстонский стартап запустил глобальную кампанию позитива "From Estonia with Love!"
Pressifoto

В нынешние непростые для всех времена эстонское приложение психической вовлеченности Synctuition решило запустить глобальную кампанию позитива, в рамках которой приложение будет бесплатно доступно в четырнадцати странах мира. Кроме того, предприятие объявило 24 июня днем ​​позитива, когда людям предлагается совершать добрые дела или сердечные жесты.

Масштабная кампания будет поддержана сотнями представителей и влиятельных персон, причем кампанию позитива эстонского приложения с миллионами пользователей также поддерживает Министерство иностранных дел Эстонии. Это будет крупнейшая запущенная в Эстонии кампания. Ее проведением занимаются 10 коммуникационных бюро в 14 странах мира.

В последние месяцы приложение Synctuition быстро завоевало популярность, недавно в своей категории поднявшись по числу скачиваний на третье место в США. Во многих странах волна эпидемии может ослабевать, но возникающая в результате экономическая и социальная напряженность все еще нарастает, особенно на крупнейшем на данный момент для Synctuition рынке — в Соединенных Штатах Америки, где происходят массовые беспорядки. Весь этот новостной фон и стресс могут серьезно повредить психическому здоровью людей.

Поэтому компания Synctuition решила продлить возможность бесплатного использования приложения в Эстонии, а также сделать его бесплатно доступным для жителей Великобритании, Ирландии, США, Канады, Голландии, Австралии, Бельгии, ОАЭ, Израиля, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. ”В ситуации, когда власти многих стран уже предупреждают о посттравматических расстройствах и других проблемах психического здоровья, мы хотим предложить людям наше высокотехнологичное и научно обоснованное решение, чтобы продемонстрировать, что оно действительно помогает снять стресс и избавиться от напряжения”, — рассказал соучредитель Synctuition Аллан Ээсмаа. ”Посредством нашей платформы мы хотим предложить людям чувство безопасности, эмоциональную поддержку и моменты ясности в течение полного негативных новостей дня. Это поможет сохранить трезвость ума и высокое качество сна”, — добавил Ээсмаа, по оценке которого, в результате кампании Эстония станет одной из ведущих стран мира в области психического здоровья.

Распространять информацию о глобальной кампании позитива Synctuition ”Из Эстонии с любовью” (From Estonia with Love) также помогает через свои зарубежные представительства Министерство иностранных дел. ”Способность Эстонии разрабатывать самые современные технологии — наша гордость. В настоящее время здравоохранение является одной из наиболее важных технологических областей, включая возможный глобальный кризис психического здоровья, который многие эксперты предвидят, как одно из потенциальных последствий пандемии коронавируса”, — сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. ”Оставаться дома — эмоционально утомительно, а выходя из дома, ты беспокоишься о возможности заражения. Поэтому очень важно, чтобы люди имели доступ к самым современным ИТ-решениям, способным помочь справиться со стрессом и тревогой”, — сказал Рейнсалу.

Synctuition предлагает уникальный в мировом масштабе опыт медитативного расслабления, основанный на технологии трехмерного звука. За первый год работы Synctuition превратилось в одно из ведущих приложений психической вовлеченности и сегодня располагает более чем четырьмя миллионами пользователей в Европе, США и Азии. Помимо прочего Synctuition используют в США ветераны, получившие ранения в зонах конфликтов.

Приложение Synctuition было публично поддержано целым рядом бизнес-лидеров и знаменитостей, включая вице-президента Google Фреда Кофмана. В дополнение к возможности бесплатно скачать приложение, Synctuition объявляет 24 июня всемирным днем позитива, призывая людей делать добрые дела. Более подробную информацию о кампании и о том, как к ней присоединиться, можно найти ЗДЕСЬ.

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