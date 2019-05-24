Эстонский стартап вырвался в финал программы развития Mastercard

В рамках программы, которая продлилась несколько месяцев, финтех-предприятия прошли множество мастер-классов под руководством Mastercard, компании венчурного капитала NFT Ventures и экспертов SEB.

В ходе программы были выявлены три финалиста с самой сильной командой, самым инновационным продуктом и самым сильным потенциалом к росту и сотрудничеству.

Эти компании в качестве гостей Mastercard приглашены представить свою бизнес-модель на конференции высшего уровня в Амстердаме «Money 20/20». На этом мероприятии будет объявлен победитель «Lighthouse», которому откроется прямая дорога для участия в программе Mastercard «Start Path».

Из Эстонии в финал прошла платформа инновационных платежей и лояльности Wallester.

Руководитель цифровой стратегии SEB Меэлис Нурк описал ее следующим образом: «В рамках программы „Lighthouse“ команда Wallester продемонстрировала целеустремленность, профессионализм, а также четкую ценность и рыночную позицию, что позволяет им превосходить ожидания своих клиентов».

За первое место с Wallester поборются устройство для магазинов против краж Zliide из Дании и инвестиционный консультант на базе искусственного интеллекта Quantfolio из Норвегии.

Следующий тур стартует уже осенью. Более подробную информацию о программе можно найти на веб-странице https://www.mclighthouse.com/.