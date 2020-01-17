Эстонский союз юристов даст в Нымме бесплатные юридические консультации

Как сообщается в пресс-релизе, правовая аптека откроется в зале на втором этаже управы части города Нымме по адресу Валдеку, 13.

Здесь можно будет получить бесплатную консультацию по поводу нотариальных сделок, права наследования, семейного права, прожиточного пособия (в том числе и детского), трудового законодательства, исполнительного делопроизводства, банкротного делопроизводства как в отношении частных, так и юридических лиц. Юристы проконсультируют по вопросам обращения в суд, требований к предоставлению исковых заявлений, ускоренному делопроизводству в отношении платежных поручений, оформления документов в местных самоуправлениях и госучреждениях.

В Правовой аптеке также помогут в решении вопросов, касающихся защиты потребителей, квартирных товариществ, а также сферы долгового и договорного права.

Бесплатную юридическую помощь окажут квалифицированные специалисты, в том числе присяжные адвокаты, нотариусы, судебный исполнитель, банкротный управляющий, юрист местного самоуправления, члены Совета по защите прав потребителей, а также правовые советники в сфере трудовых договоров, по вопросам квартирных товариществ и семейному праву.

Правовая помощь будет оказываться как на эстонском, так и русском языках. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Обслуживание проходит в порядке живой очереди.