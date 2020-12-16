Эстонский социолог умирает от рака мозга в Хельсинки. Сегодня он написал трогательный пост в Facebook

"Друзья, недели две назад финские врачи обнаружили у меня в голове, как они назвали, ”опухоль, несовместимую с жизнью…” Иными словами, вынесли мне смертный приговор, сопроводив (в больнице — sic!) сказанное рюмочкой коньяка.

Значит ли это, что я умираю? Врачи говорят твердое да. Но я пока ещё не умер. В экспериментальной спасительной атаке меня на неделю подвергли жесткой лучевой терапии. Её результаты пока врачам не понятны, но теоретически способны продлить жизнь. Возможно, только на день-два, возможно на месяц. Или? Каждая секунда жизни — мой БОНУС! И, уж простите, я им активно пользуюсь. Иными словами, наслаждаюсь тем, что есть.

И вот что забавно, когда вокруг столько страстей из-за сверхэкзотичного ковида, меня добивает (или пытается добить) банальная онкология. Никакой оригинальности.

Я ещё может что-то успею, и у меня есть желание кое-чем с вами поделиться… Постараюсь не затягивать. Если смогу. Ну, а если нет, то пусть будет, что есть.

Главное: всем огромное спасибо за очень-очень интересную жизнь! Я СЧАСТЛИВ! Даже потенциальный уход судьба пока обставила неожиданно легко… И я ей благодарен", — пишет Мейнерт.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Полностью пост можно прочитать ЗДЕСЬ.

Николай Мейнерт родился в 1953 году, социолог, публицист, трэвел-журналист. Окончил МГУ. Ведущий музыкальных программ Эстонского радио и ТВ о советских и зарубежных рок-группах. Автор документального фильма "Рок-культ" (1991). В последние годы живет в Хельсинки.

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