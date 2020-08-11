Эстонский сельхозпроизводитель о высылке украинцев: это балаган. Никакой опасности они не представляют

"Им поставили в вину то, что они нарушили требования карантина. Они приехали на сельхозработы, но там не работали, а находились на карантине. Они обустраивали свои жилые помещения. Они работали там, где ни с кем не соприкасались. Нет таких правил, которые бы говорили, что находящемуся на карантине лицу нельзя отдельно от других чем-то заниматься", - говорит Оямаа.

Он отмечает, что прибывшим 21 июля чартерным рейсом украинцам были сделаны два теста на коронавирус - в аэропорту и позже, 5 августа, - и оба были отрицательными. "Речь идет о здоровых людях, которых тестировали два раза. Это балаган. Ни в коей степени не отвечает истине то, что они представляют опасность".

Как уже сообщалось, после проведенного 30 июля рейда Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) отрыл дела против тех приехавших с Укараины в Эстонию рабочих, кто не выполнял обязанность самоизоляции и ходил в это время на работу.

Заместитель гендиректора PPA по погранохране Эгер Беличев сообщил, что PPA проверил 30 июля совместно с Департаментом здоровья прибывших 21 июля в Эстонию чартнерным рейсом на работу граждан Украины. В течение дня по всей Эстонии к проверке были привлечены 34 сотрудника PPA и семь работников Департамента здоровья. Всего было проверено 71 место размещения, проведены собеседования с 145 гражданами Украины.

К сегодняшнему дню PPA признал недействительным основание для пребывания в Эстонии двенадцати приехавшим из Украины рабочим, а это означает, что они должны покинуть Эстонию. Вдобавок к 9 работавшим в Южной Эстонии, это еще три работника из Харьюмаа.

По словам Оямаа, его украинские работники занимались в своих карантинных помещениях ремонтом и нигде кроме этого не были. "Мы нашли им жилые помещения, и они там обустраивались. Мы приехали туда, оставили краску, уехали. Они ее забрали. Мы следовали карантинным правилам", - пояснил хозяин сельхозпредприятия.

После проверки Оямаа счел, что все прошло хорошо, так как предприятию ни о каких нарушениях не сообщили. "А как начался первый рабочий день, то позвонили и передали распоряжение об убытии. Это было для всех шоком", - рассказывает он.