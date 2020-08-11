Эстонский сельхозпроизводитель о высылке украинцев: это балаган. Никакой опасности они не представляют(9)
Владелец сельхозпредприятия OÜ Hobulased Прий Ояма не понимает, почему высылают двух его украинских работников.
Владелец сельхозпредприятия OÜ Hobulased Прий Ояма не понимает, почему высылают двух его украинских работников.
"Им поставили в вину то, что они нарушили требования карантина. Они приехали на сельхозработы, но там не работали, а находились на карантине. Они обустраивали свои жилые помещения. Они работали там, где ни с кем не соприкасались. Нет таких правил, которые бы говорили, что находящемуся на карантине лицу нельзя отдельно от других чем-то заниматься", - говорит Оямаа.
Он отмечает, что прибывшим 21 июля чартерным рейсом украинцам были сделаны два теста на коронавирус - в аэропорту и позже, 5 августа, - и оба были отрицательными. "Речь идет о здоровых людях, которых тестировали два раза. Это балаган. Ни в коей степени не отвечает истине то, что они представляют опасность".
Как уже сообщалось, после проведенного 30 июля рейда Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) отрыл дела против тех приехавших с Укараины в Эстонию рабочих, кто не выполнял обязанность самоизоляции и ходил в это время на работу.
Заместитель гендиректора PPA по погранохране Эгер Беличев сообщил, что PPA проверил 30 июля совместно с Департаментом здоровья прибывших 21 июля в Эстонию чартнерным рейсом на работу граждан Украины. В течение дня по всей Эстонии к проверке были привлечены 34 сотрудника PPA и семь работников Департамента здоровья. Всего было проверено 71 место размещения, проведены собеседования с 145 гражданами Украины.
К сегодняшнему дню PPA признал недействительным основание для пребывания в Эстонии двенадцати приехавшим из Украины рабочим, а это означает, что они должны покинуть Эстонию. Вдобавок к 9 работавшим в Южной Эстонии, это еще три работника из Харьюмаа.
По словам Оямаа, его украинские работники занимались в своих карантинных помещениях ремонтом и нигде кроме этого не были. "Мы нашли им жилые помещения, и они там обустраивались. Мы приехали туда, оставили краску, уехали. Они ее забрали. Мы следовали карантинным правилам", - пояснил хозяин сельхозпредприятия.
После проверки Оямаа счел, что все прошло хорошо, так как предприятию ни о каких нарушениях не сообщили. "А как начался первый рабочий день, то позвонили и передали распоряжение об убытии. Это было для всех шоком", - рассказывает он.
Такую же историю поведал и собственник хутора Nopri Тийт Нийло: троим его рабочим тоже угрожает высылка. Нийло признает, что украинцев в момент проверки в предназначенном для карантина месте не было, они были в 500 метрах от него, убирались в своем будущем жилище, где как раз идет ремонт. Кроме трех украинских женщин в тот день там никого другого не было, и поэтому решение о высылке он считает несправедливым и оспорил его.
Руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Симмо Саар со своей стороны повторил уже известную позицию: прибывшие в страну иностранные рабочие должны в течение двух недель быть доступны по адресу, который им определн для изоляции. "Если говорить о конкретном случае, то иностранцы работали на объекте, который нельзя рассматривать как их жилое помещение".
Как написал Äripäev, посол Украины в Эстонии направил вчера гендиректору Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмару Вахеру и министру внутренних дел письмо, где просит не высылать прибывших чартерным рейсом украинских сезонных рабочих и выражает надежду, что эстонская полиция отнесется к ситуации с пониманием.
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