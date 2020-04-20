Эстонский производитель соков предлагает поддержку врачам

"Наше предприятие OÜ Mai Kelluke, которое производит 10 000 литров натурального сока в месяц, приняло решение поддержать наших героев, людей, которые сегодня решают судьбу страны — врачей Эстонии. Мы очень серьёзно воспринимаем происходящее. Мы не уменьшили зарплату ни одному сотруднику и тем более никого не сократили. Мы считаем, что каждый предприниматель в Эстонии сейчас должен постараться сохранить рабочие места и доход людей, чтобы замедлить спад экономики нашей страны, тем самым внеся свой вклад в борьбу с коронавирусом и его последствиями.

Мы обращаемся ко всем больницам Эстонии — мы хотим поддержать самый ценный ресурс нашей страны на сегодня — наших врачей. Просим представителей больниц связаться с нами по почте sales@myjuice.ee или позвонить по телефону +372 56 297 282 и указать, сколько соков для сотрудников медицинского учреждения нужно предоставить. Мы привезем вам соки транспортом нашего предприятия, чтобы вы могли в это время заняться своим основным делом — помогать людям. Изначально мы планировали обзвонить больницы, но потом решили что с помощью пресс-сообщения мы быстрее получим информацию о потребностях врачей”, — сообщил руководитель предприятия Ристо Роувари.

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