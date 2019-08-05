Эстонский премьер Юри Ратас встретится с британским коллегой Борисом Джонсоном

Стороны обсудят отношения между двумя странами, в том числе сотрудничество в оборонной области и сфере политики безопасности.

Ратас и Джонсон уделят внимание актуальным вопросам Европейского союза, а также сотрудничеству Эстонии и Великобритании в киберпространстве,