05.08.2019, 15:26

Эстонский премьер Юри Ратас встретится с британским коллегой Борисом Джонсоном

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rus.delfi.ee
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Эстонский премьер Юри Ратас встретится с британским коллегой Борисом Джонсоном
kollaz Ekspress Meedia / Scanpix

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится во вторник в Лондоне с главой кабинета министров Великобритании Борисом Джонсоном.

Стороны обсудят отношения между двумя странами, в том числе сотрудничество в оборонной области и сфере политики безопасности.

Ратас и Джонсон уделят внимание актуальным вопросам Европейского союза, а также сотрудничеству Эстонии и Великобритании в киберпространстве,

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