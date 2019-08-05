05.08.2019, 15:26
Эстонский премьер Юри Ратас встретится с британским коллегой Борисом Джонсоном
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится во вторник в Лондоне с главой кабинета министров Великобритании Борисом Джонсоном.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится во вторник в Лондоне с главой кабинета министров Великобритании Борисом Джонсоном.
Стороны обсудят отношения между двумя странами, в том числе сотрудничество в оборонной области и сфере политики безопасности.
Ратас и Джонсон уделят внимание актуальным вопросам Европейского союза, а также сотрудничеству Эстонии и Великобритании в киберпространстве,
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