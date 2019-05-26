Эстонский премьер только сегодня принял решение по участию в саммите G20

Как было решено сегодня, вместе представляющего EKRE министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго Эстонию в Токио будет представлять премьер-министр Юри Ратас.

«Премьер-министр посчитал важным лично участвовать в этой встрече и познакомить аудиторию с эстонской историей цифрового успеха. К тому же это дает отличную возможность передать приглашения на запланированную в сентября представительную встречу в Таллинне, которая будет также посвящена цифровым технологиям», - сказал директор по коммуникациям правительства ЭР Урмас Сеавер.