26.05.2019, 21:40

Эстонский премьер только сегодня принял решение по участию в саммите G20


rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Anette Parksepp

7 июня в Токио состоится встреча министров стран Большой двадцатки, руководящих инфотехнологическими отраслями. На встречу была приглашена и Эстония.

Как было решено сегодня, вместе представляющего EKRE министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго Эстонию в Токио будет представлять премьер-министр Юри Ратас.

«Премьер-министр посчитал важным лично участвовать в этой встрече и познакомить аудиторию с эстонской историей цифрового успеха. К тому же это дает отличную возможность передать приглашения на запланированную в сентября представительную встречу в Таллинне, которая будет также посвящена цифровым технологиям», - сказал директор по коммуникациям правительства ЭР Урмас Сеавер.

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