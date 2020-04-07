Эстонский предприниматель приглашает больных коронавирусом поучаствовать в испытании лекарства. Это незаконно!

”Бесплатных комплектов всего два”, — пишет Йыэ. Он сообщает, что предоставит ”для бесплатного испытания” два препарата и небулайзер двум добровольцам, больным коронавирусом.

В объявлении несколько раз повторяется, что речь идет о лекарстве, однако когда с бизнесменом связываются журналисты, он идет на попятную: ”Это не лекарство. Это поддерживающее дополнительное средство, которое можно использовать при лечении”.

Также он признает, что бесплатно комплект получат лишь два человека, остальные могут приобрести препарат за деньги (небулайзер можно купить в аптеке).

Лекарственный департамент говорит однозначно: это не лекарство и для проведения исследований на людях необходимо прохождение комиссии по этике. За незаконные исследования на людях можно получить до трех лет тюрьмы. Информацию о данном случае департамент намерен передать в полицию.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!