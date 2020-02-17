Эстонский политолог: российская трактовка предстоящих учений НАТО накалит вокруг них атмосферу

Для России Defender 2020 означают демонстрацию со стороны США инициативы и силы, а союзники играют на учениях лишь второстепенную роль. К тому же, речь идет о первом случае, когда войска США в таких больших масштабах перебрасываются на бывшую территорию СССР (говоря языком России — в "ближнее зарубежье"). При этом в России преобладает мнение о том, что НАТО обещало воздерживаться от подобных действий.

Graafika: Ivar Kuldver

Столь крупные учения блок НАТО ранее вблизи границ России проводил в Польше (Anaconda 2016) и Норвегии (Trident Juncture 2018). Предстоящие учения могут трактоваться российской стороной как очередной шаг в длительной программе давления, против которой рано или поздно придется чего-то предпринимать. (Во время норвежских учений первые помехи и были предприняты.)

Ситуацию еще более взрывоопасной делает обстоятельство, что часть учений Defender пройдет помимо стран Балтии также и в Грузии.

Перед странами Балтии и союзниками по НАТО на учениях стоят три задачи.

Во-первых, это подтверждение защищенности, заполнение вакуума, возникшего в странах Балтии в свете растущих амбиций и военных возможностей России. По этой логике учения должны скорее успокоить Россию, свести к минимуму возможность неожиданных авантюр, при этом не представляя для самой России опасности.

Во-вторых, демострация России и ее союзникам свой военной мощи. Другими словами, разговор с Россией "на ее собственном языке", что часть политиков и экспертов считают в нынешней ситуации самым целесообразным.