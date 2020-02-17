Эстонский политолог: российская трактовка предстоящих учений НАТО накалит вокруг них атмосферу

В третьих, оттеснение на задний план PESCO (оборонная программа Европейского союза), чтобы показать: ориентированный на США альянс НАТО — по прежнему лучшее средство защиты, и усилия нужно направлять прежде всего в этом направлении.
Естественно, Россия рассматривает учения в другом ключе.
Во-первых, это "прелюдия начинающегося геополитического конфликта", часть более широкой антироссийской неоимпериалистической кампании, на что надо незамедлительно и решительно дать ответ, во избежание дальнейших провокаций и осложнений. На практике это привело бы к ситуации, когда на относительно умеренные и миролюбивые учения НАТО Россия отреагирует всеми доступными в регионе силами (министр иностранных дел Сергей Лавров уже упомянул и ядерное оружие). Целью всё-таки является не захват стран Балтии, а срыв учений с помощью морской и воздушной блокирования этих государств.
Во-вторых, это атака Запада на престиж администрации Владимира Путина с целью унизить его в глазах российской элиты и народа. Показать, что Путин не может ответить на растущее давление на границах. В России считают, что могут поспособствовать усилению оппозиционных Путину сил. Игнорируя учения, Россия показала бы, что она невозмутима, но военно-политически импотентна. Активная реакция на учения и последующее отступление перед лицом более сильного противника показали бы превосходство НАТО в регионе. Поэтому оба варианта России не нравятся.
В третьих, на реакцию России влияет и необходимость сохранить Путину свою популярность в стране. Это обусловливает подчинение внешнеполитической логики внутриполитической необходимости.
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