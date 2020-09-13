Эстонский организатор не заплатил группам Shanon и Terminaator за выступление. Артисты не вышли на сцену

”Приходите, и вы не пожалеете! Лето еще продолжается”, — гласил слоган мероприятия. Цена билета была приемлемой — 22 евро, билет со скидкой 18 евро (дети 8-16 лет и пенсионеры).

Ягуп Креэм разместил в инстаграме видео того, как организатор приносит извинения за то, что группы не выйдут на сцену. При этом организатор заверяет, что будет новый концерт. Тем не менее, Shanon и Terminaator больше не намерены работать с этим организатором.

Вчера было как в 90-х. Ингрид Каннель — патологическая врунья и мошенница! Terminaator и Shanon извиняются за отмену концерта. В следующий раз мы будем более внимательно изучать организаторов

В своем посте Креэм предупреждает, что если Ингрид Каннель предложит работу, то стоит несколько раз обдумать. "Вчера словно 90-е вернулись. Ингрид Каннель патологическая обманщица и мошенница", — написал Креэм.

Как оказалось, настоящее имя организатора Ингрид Кангур.

Креэм сказал изданию "Крооника", что, когда поступило предложение о сотрудничестве, то он не наводил справки на организатора. Однако ему стали поступать сообщения, что ранее у этого организатора были проблемы с выплатами и ей нельзя доверять.

Согласно договору, гонорар должен был поступить на банковский счет за день до концерта. ”Накануне пришло сообщение: не волнуйтесь, все хорошо! Утром в день концерта я позвонил ей. Она сказала, что скоро будет — дайте полчаса. Потом сказала, что давайте в 16, потом в 18 …”, — вспоминает Креэм.

Группа все же приехала на концерт, поскольку Кангур пообещала выплатить гонорар на месте наличными. Выяснилось, что и группе Shanon не заплатили, они тоже приехали в надежде, что деньги будут выплачены на месте.

Креэм поставил Кангур ультиматум: если через 15 денег не будет, то группа поедет домой. ”Она принесла что-то из кассы и заплатила Shanon. Через 15 минут я подошел к ней. Она ответила: я сейчас с тобой не разговариваю”, — рассказывает Креэм, который после этого разговора решил уехать. Их примеру последовала и группа Shanon.

На странице мероприятия в Facebook организатор написала, что хотела устроить хорошую вечеринку, но не смогла. Она обещает в понедельник и вторник вернуть деньги за билеты. Для этого просит прислать ей номер счета, имя и сумму.