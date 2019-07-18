Эстонский офицер: как российские СМИ показывают сферу обороны Эстонии

"С прибытием союзнических подразделений НАТО в Эстонию в 2017 году количество упоминаний связанных с Силами обороны и сферой обороны тем в российских СМИ заметно выросло. В течение этих двух лет сформировались определенные направления развития и закономерности, как кремлевская пропаганда презентует Силы обороны Эстонии своим читателям и какие цели эти сообщения выполняют", — пишет в журнале Sõdur офицер Генерального штаба Сил обороны, младший лейтенант Индрек Халилов.
Для начала Халилов отмечает, что касающиеся Сил обороны Эстонии темы, разумеется, не являются ежедневными на крупнейших теле- и онлайн-каналах восточного соседа. Наибольшее внимание на Силы обороны и базирующиеся здесь союзнические подразделения обращают региональные пропагандистские каналы, например, Sputnik, Baltnews и Rubaltic. Самый активный из этих каналов "Sputnik Эстония".
По его словам, анализируя связанные со сферой обороны Эстонии и Прибалтики новости как в региональных, так и в более крупных российских каналах за последние два года, можно назвать пять главных нарративов, которые постоянно используют:
- НАТО как агрессор.
- НАТО на самом деле не защищает Эстонию.
- Местное население против НАТО.
- Эстонию не воспринимают всерьез.
- Русофобия и истерия.
"Постоянное представление и распространение вышеупомянутых тезисов служит множеству целей. Наибольшая из них — подорвать Эстонию как государство, создав нарратив, что речь идет о провалившемся во всех сферах образовании, период расцвета которого остался в Советском Союзе. Вдобавок кремлевская индустрия пропаганды надеется, что хотя бы какой-нибудь отдельный тезис найдет свою дорогу в мейнстримные СМИ Эстонии или западных стран. Также нельзя забывать, что при помощи лжи и полуправды надеются воспрепятствовать интеграции эстоно- и русскоязычного населения, создав напряжение между двумя общинами", — завершает Халилов.
Народный артист Украины покончил с собой
Первые кадры с места смертельной перестрелки возле метро в Москве
Шанса нет? Валуев на грани смерти?
Гибель в море? Кличко нашли в горящей яхте