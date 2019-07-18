Эстонский офицер: как российские СМИ показывают сферу обороны Эстонии

Для начала Халилов отмечает, что касающиеся Сил обороны Эстонии темы, разумеется, не являются ежедневными на крупнейших теле- и онлайн-каналах восточного соседа. Наибольшее внимание на Силы обороны и базирующиеся здесь союзнические подразделения обращают региональные пропагандистские каналы, например, Sputnik, Baltnews и Rubaltic. Самый активный из этих каналов "Sputnik Эстония".

По его словам, анализируя связанные со сферой обороны Эстонии и Прибалтики новости как в региональных, так и в более крупных российских каналах за последние два года, можно назвать пять главных нарративов, которые постоянно используют: