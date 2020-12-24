Эстонский музей современного искусства продолжит работу на прежнем месте

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, деятельность EKKM соответствует целям, заложенным в уставе ЦУ ”Таллиннский котел культуры”.

”Цель ”Котла культуры” — быть центром развития современной культуры, экспорта культуры и местной креативной экономики, а также привлекательным местом в городском пространстве, центром просвещения и досуга. Музей современного искусства занимается организацией общественной деятельности, использует здание в качестве галереи и площадки для проведения художественных мастер-классов и мероприятий, — сказал Белобровцев. — Начиная с 2010 года музей коллекционирует и представляет вниманию общественности современное искусство, пытаясь изменить укоренившиеся механизмы действия художественного поля”.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, за счет собственных средств EKKM ликвидировал недостатки административного здания, выявленные в ходе заказанного ЦУ ”Котел Культуры” аудита.

”Отремонтирована крыша, парапеты и карнизы, заменено старое электрооборудование, заказан аудит пожарной безопасности и произведены соответствующие усовершенствования”, — отметила Вырк, добавив, что горуправа недавно приняла решение снести расположенные на участке по адресу Пыхья пст, 35 амортизированные складские здания.

”Демонтаж разрушающихся зданий сделает окрестности более привлекательными как для гостей ”Котла культуры”, так и для прогуливающихся в этом районе горожан. Откроются новые возможности для развития местности”, — сказала Вырк.

НКО ”Эстонский музей современного искусства” с 2010 года работает в административном здании по адресу ул. Румби, 3 (ранее — Пыхья пст, 35). Между ЦУ ”Котел культуры” и НКО ”Эстонский музей современного искусства” был заключен временный договор аренды на использование здания до конца 2020 года. Вчера стороны подписали новый договор субаренды, который будет действовать до конца 2022 года.

Согласно договору, НКО ”Эстонский музей современного искусства” обязуется в течение двух лет составить проект строительства или реновации здания по адресу ул. Румби, 3, в результате которого целевое назначение объекта недвижимости будет изменено с административного здания на музей или художественную галерею и представить в горуправу реалистичный инвестиционный проект, предусматривающий привлечение государственной поддержки или спонсоров.