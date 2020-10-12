Эстонский миллионер на свой юбилей преподнес друзьям сюрприз: отправил им сотни тортов

Занимающий в списке самых богатых людей Эстонии (по версии Äripäev) с 207 миллионами евро 10-е место, руководитель строительной компании Merko Ehitus отметил свой юбилей 5 октября. По случаю дня рождения юбиляр отправил своим хорошим знакомым и деловым партнерам торты, не указывая при этом отправителя.
"Было совершенно понятно, что это пришло от него. Это был торт в его духе", — сказал изданию Õhtuleht президент Эстонского олимпийского комитета и крупный бизнесмен Урмас Сыырумаа, который был одним из тех, кому Аннус прислал в подарок кондитерское изделие.
Говорят, одним из получателей торта был и многолетний друг Аннуса и партнер по тренировкам Мати Алавер, чью лыжную команду Haanja миллионер в последние годы спонсировал.
Когда Õhtuleht попытался задать вопрос о тортах самому Аннусу, юбиляр повесил трубку.
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