30.07.2019, 12:50
Эстонский капитан задержанного в Калининграде судна отпущен на свободу
Суд Калининграда освободил капитана задержанного в мае судна Roxen из-под домашнего ареста и теперь эстонец может покинуть Россию, передает Postimees.
Суд Калининграда освободил капитана задержанного в мае судна Roxen из-под домашнего ареста и теперь эстонец может покинуть Россию, передает Postimees.
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