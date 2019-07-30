Эстонский капитан задержанного в Калининграде судна отпущен на свободу

Суд Калининграда освободил капитана задержанного в мае судна Roxen из-под домашнего ареста и теперь эстонец может покинуть Россию, передает Postimees.
Суд Калининграда освободил капитана задержанного в мае судна Roxen из-под домашнего ареста и теперь эстонец может покинуть Россию, передает Postimees.
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