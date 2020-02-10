Эстонский интернет-магазин Reset.ee обманул десятки клиентов

Как сообщило ведомство, сегодня поступило несколько жалоб от клиентов Reset Eesti OÜ, которые не могут связаться с магазином по телефону. Двери конторы в Таллинне по адресу Вярви закрыты.

С 23 января 2020 года, со второго принудительного денежного взыскания, в департамент поступило 65 жалоб от клиентов магазина. В связи с этим департамент назначил магазину штраф в размере 6500 евро.

Магазин также закрыл свою страничку на Facebook. Фирма Reset Eesti OÜ подала заявление в Коммерческий регистр об удалении страницы www.reset.ee и телефонного номера +3726007755.