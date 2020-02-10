Эстонский интернет-магазин Reset.ee обманул десятки клиентов

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора сообщает, что в третий раз назначил интернет-магазину Reset.ee штраф. На сей раз в размере 6500 евро. Десятки клиентов не могут выйти на связь с магазином.
Как сообщило ведомство, сегодня поступило несколько жалоб от клиентов Reset Eesti OÜ, которые не могут связаться с магазином по телефону. Двери конторы в Таллинне по адресу Вярви закрыты.
С 23 января 2020 года, со второго принудительного денежного взыскания, в департамент поступило 65 жалоб от клиентов магазина. В связи с этим департамент назначил магазину штраф в размере 6500 евро.
Магазин также закрыл свою страничку на Facebook. Фирма Reset Eesti OÜ подала заявление в Коммерческий регистр об удалении страницы www.reset.ee и телефонного номера +3726007755.
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