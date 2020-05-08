Эстонский институт открыл полную версию портала о преступлениях коммунистических режимов

Портал делает особенным обобщение коммунистического опыта 45 современных стран в базе данных, а также привлечение международного состава историков и публицистов в качестве авторов портала. Портал дополняется свежими материалами в текущем режиме.

”В 20 веке от действий коммунистических режимов по всему миру погибло по разным подсчетам около 90 миллионов человек. Носители этой идеологии всегда обвешивали себя красноречивыми лозунгами о счастливом будущем, уничтожая при этом целые народы и социальные группы, и лишая людей элементарных прав во имя достижения коммунистической утопии”, — сказал руководитель сферы информирования Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев.

По словам Метлева, портал обеспечивает посредством фактов миллионам жертв и их родственникам право быть услышанными. ”Репрессированные и их потомки вынуждены постоянно сталкиваться с бессовестным умалением или отрицанием случившегося”, — добавил он.

С порталом сотрудничают независимые исследователи и публицисты со всего мира, что позволяет раскрыть многоплановость коммунистической идеологии и разъяснить специфику разных стран.

По словам члена правления Эстонского института исторической памяти, доктора исторических наук Меэлиса Марипуу, осознание преступлений коммунистических режимов не является само собой разумеющимся поведением и это угрожает открыть путь к одобрению нового насилия и несправедливости.

”Многие из тех, у кого нет личного опыта жизни в реалиях коммунистического режима, по-прежнему позволяют одурманивать себя лозунгами. Даже народы, прошедшие через коммунистический террор, не до конца осознали разрушительные последствия этой эпохи для культуры, экономики и человеческой психики. Мы видим, как чествуются или даже воздвигаются памятники отцу идеологии Карлу Марксу и убийцам Ленину и Сталину”, — заявил Марипуу.

Первая версия портала была открыта в 2011 году целевым учреждением ”Унитас”.

Эстонский институт исторической памяти, с учетом работы его предшественников, занимается с 1998 года исследованиями международных преступлений и нарушений прав человека, совершенных тоталитарными режимами, а также исследованием идеологий, которые легли в основу этих режимов.