Эстонский институт обновил портал о преступлениях коммунизма

Портал содержит постоянную обновляющуюся базу данных по странам, подвергшимся коммунистическому террору, академические и научно-популярные статьи об идее коммунизма и ее реализации, и многое другое. Основанный 2008 году и теперь основательно обновленный портал на эстонском и английском языках находится по адресу communistcrimes.org. В будущем будет открыта версия и на русском языке.

По словам члена правления Эстонского института исторической памяти Санды Вокк, портал компенсирует недостаток знаний по теме преступлений коммунизма, жертв которых насчитывается по всему миру более 90 миллионов человек (Черная книга коммунизма).

«В 80-ю годовщину Пакта Молотова-Риббентропа открываем портал, который делает материалы по теме преступлений коммунизма доступными в компактном и многоранном виде для всех интересующихся по всему миру. Мы постоянно обновляем портал с целью описать реферативно все коммунистические диктатуры. Сейчас основательные обзоры есть по большей части стран Европы», - сказала Вокк.

Кроме базы данных по странам и банка статей, портал рассказывает о музеях и мемориалах жертвам коммунизма в мире, дает советы по фильмам и литературе. Частью портала является дигитальный архив, содержащий письменные и фотографические материалы периода советской оккупации Эстонии. Авторы текстов – историки и популяризаторы истории из Эстонии и других стран.