Эстонский институт набирает авторов для создания цикла историй об эстонской культуре на русском языке

Проект ”40 историй об эстонской культуре” будет работать до конца этого года на платформе блога культурных событий kultuur.info/ru. По словам руководителя проекта Валерии Михайловой, институт ставит своей целью создание сборника историй, повествующих об эстонской культуре и ее деятелях в разных жанрах и форматах: ”Это может быть обзорное интервью, рассказ-портрет, красивый профессиональный фоторепортаж с пояснениями, путевые заметки, подкаст, классическая рецензия, видеообзор. 40 созданных историй соберутся в яркую палитру, на которой будут представлены памятники культуры, музыка, кино, театр, природа, история. Главный критерий отбора: материал не должен быть привязан к новостному событию и оставаться актуальным продолжительное время медиапродуктом качественного содержания, задача которого — образование и просвещение”.

Авторами могут стать искусствоведы, научные сотрудники музеев и культурных учреждений, журналисты, блогеры и люди, активно интересующиеся культурной жизнью страны. Просим присылать свои заявки руководителю проекта. В теме письма укажите ”40 историй об эстонской культуре”. В самом письме опишите коротко свой профиль, заявленную тему и пояснение, чем она может быть интересна широкому кругу читателей, формат, сроки выполнения. Заявки от авторов принимаются до 25 июня. С авторами, чьи заявки утвердят, будут заключены договоры.

Все истории будут опубликованы в блоге kultuur.info/ru.

НКО Эстонский институт — это организация, образованная в 1989 году по предложению президента Эстонии Леннарта Мери, целью которой является продвижение культуры Эстонии в мире. Институту принадлежат бренды портала культурных событий kultuur.info и культурно-образовательной программы ”Культурный шаг”.

Портал kultuur.info поддерживает Министерство культуры Эстонской Республики. Проект проводится при поддержке Совета министров Северных стран.

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