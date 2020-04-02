Эстонский фонд природы отменил весенние толоки

В предыдущие годы волонтеры помогали земноводным безопасно пересечь наиболее опасные отрезки шоссе на пути их весенней миграции к местам размножения. Поскольку в стране объявлено особое положение и введен запрет на встречи и массовые мероприятия, то не состоятся и толоки по спасению, чтобы избежать скопления людей в одном и том же месте.

Каждую весну земноводные начинают миграцию в свои места размножения, когда вечером и ночью в течение долгого периода времени достаточно тепло. ”Массовая миграция земноводных еще не началась, но лягушки, жабы и тритоны уже проснулись от зимней спячки. Хотя ставшее традиционным спасение земноводных на дорогах никогда не было многолюдным, мы все же решили отменить толоки по спасению в их привычной форме”, — пояснила Кристийна Кюбарсепп. ”Инициаторы толок и до сих пор помогавшие им люди все же могут принять участие в спасении лягушек, и мы все-таки надеемся получить информацию о миграции и в этом году”, — добавила Кюбарсепп.

К счастью, в некоторых местах транспортная нагрузка снизилась, что означает более безопасную весеннюю миграцию для земноводных. Лучшее, что можно сделать для лягушек, жаб и тритонов в данных условиях, это избегать поездок на автомобилях в пик массовой миграции в вечернее время, примерно между 21.00 и 00.00.

Цель инициативы ”Спасение земноводных” в том, чтобы спасти гибнущих на дорогах и шоссе земноводных и повысить осведомленность жителей Эстонии об образе жизни и важности лягушек, жаб и тритонов для местной экосистемы. В спасении земноводных большую роль играет внимательное движение на опасных участках дорог в вечернее время. В будущем необходимо построить для земноводных устойчивые и хорошо спланированные туннели. За восемь лет с помощью волонтеров спасено более 111 000 земноводных. Подробная информация о кампании и земноводных на сайте: konnad.elfond.ee/ru.