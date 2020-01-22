22.01.2020, 19:10

Эстонский фонд музыкальных инструментов объявил конкурс на право использования исторических инструментов


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Эстонский фонд музыкальных инструментов объявил конкурс на право использования исторических инструментов
Foto: Ann Vaida

Эстонский фонд музыкальных инструментов объявил сегодня новый конкурс заявок на трехлетнее право использования семи исторических струнных инструментов. Инструменты коллекции исторических инструментов в основном принадлежат частным инвесторам, которые посредством фонда передают инструменты музыкантам во временное пользование. Стоимость коллекции произведенных мастерами инструментов фонда оценивается более чем в 1,5 миллиона евро.

”В зависимости от мастера, изготовившего инструмент и времени его создания стоимость такого инструмента примерно в сто раз выше по сравнению с обычным струнным инструментом. Музыканты сами не могут приобрести такие инструменты, поэтому поддержка предпринимателей и инвесторов неоценима. В мире сохранилось всего лишь около 7000 исторических струнных инструментов, и, благодаря частным инвесторам и фонду ”Капитал культуры”, десять из них находятся теперь в коллекции Фонда музыкальных инструментов”, — сказала Марье Лохуару.

Чтобы подать заявку на право использования инструмента в Фонд музыкальных инструментов необходимо представить к 11 февраля описание творческих достижений за последние два года и план на следующие два года, профессиональное резюме и рекомендации двух международно признанных специалистов из той же области.

”Отсутствие высоко оцененного инструмента, произведенного мастером, зачастую служит препятствием для международной карьеры эстонских музыкантов. Отсутствие качественного музыкального инструмента может стать решающей причиной для того, чтобы не приглашать исполнителей играть в оркестры высокого уровня”, — сказала член правления Фонда музыкальных инструментов Марье Лохару.

Самый старый инструмент, который можно получить в пользование, был изготовлен итальянским мастером Джованни Паоло Маджини в 1610 году и принадлежал легендарному эстонскому исполнителю Владимиру ”Бобе” Сапожнину. Помимо скрипки Маджини, Фонд музыкальных инструментов дает в аренду две скрипки, изготовленные мастерами неапольской династии Гальяно, скрипку, созданную во Франции в 1802 году и альт английского мастера Томаса Уркхарта, возраст которого оценивается в 320–370 лет.

Кроме того, решением экспертного совета Фонда музыкальных инструментов в аренду дается две виолончели, самая старая из которых была изготовлена в 1798 году французским мастером Франсуа Фурье Николя, который также изготовил все струнные инструменты придворного оркестра Наполеона. Автором изготовленной в 1904 году виолончели является миланский мастер Селеста Фаротти.

Целевое учреждение Эстонский фонд музыкальных инструментов было основано по инициативе Министерства культуры 7 декабря 2015 года акционерным обществом Swedbank, Фондом народной культуры Эстонии и маэстро Пааво Ярви. Основная цель создания и деятельности фонда заключается в повышении конкурентоспособности эстонской культуры игры на струнных инструментах на международном уровне и оказании поддержки карьере музыкантов.

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