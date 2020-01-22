Эстонский фонд музыкальных инструментов объявил конкурс на право использования исторических инструментов

”В зависимости от мастера, изготовившего инструмент и времени его создания стоимость такого инструмента примерно в сто раз выше по сравнению с обычным струнным инструментом. Музыканты сами не могут приобрести такие инструменты, поэтому поддержка предпринимателей и инвесторов неоценима. В мире сохранилось всего лишь около 7000 исторических струнных инструментов, и, благодаря частным инвесторам и фонду ”Капитал культуры”, десять из них находятся теперь в коллекции Фонда музыкальных инструментов”, — сказала Марье Лохуару.

Чтобы подать заявку на право использования инструмента в Фонд музыкальных инструментов необходимо представить к 11 февраля описание творческих достижений за последние два года и план на следующие два года, профессиональное резюме и рекомендации двух международно признанных специалистов из той же области.

”Отсутствие высоко оцененного инструмента, произведенного мастером, зачастую служит препятствием для международной карьеры эстонских музыкантов. Отсутствие качественного музыкального инструмента может стать решающей причиной для того, чтобы не приглашать исполнителей играть в оркестры высокого уровня”, — сказала член правления Фонда музыкальных инструментов Марье Лохару.