Эстонский физик получил 2,5 млн евро на исследование загадочных явлений

"У нас в Таллинне есть исключительная возможность исследовать одну важную проблему современной квантовой физики, где в сверхпроводнике спонтанно разрушают симметрию к обращению времени", — сказал ученый Института химической и биологической физики (KBFI) Гирш Блумберг, комментируя получение гранта.

Сверхпроводники уже сейчас являются одной из ключевых технологий, например, в медицине и физике высоких энергий. Исследуемые квантовые явления откроют дверь новому интересному применению в создании квантовых компьютеров, сверхточных атомных часов и прецизионных приборов.

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