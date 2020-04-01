Эстонский физик получил 2,5 млн евро на исследование загадочных явлений

Европейский исследовательский совет выделил эстонскому физику Гиршу Блумбергу 2,5 млн евро в качестве гранта на исследование, целью которого является создать в Таллинне уникальную лабораторию для изучения пока загадочных квантовых явлений в сверхпроводящих материалах.
"У нас в Таллинне есть исключительная возможность исследовать одну важную проблему современной квантовой физики, где в сверхпроводнике спонтанно разрушают симметрию к обращению времени", — сказал ученый Института химической и биологической физики (KBFI) Гирш Блумберг, комментируя получение гранта.
Сверхпроводники уже сейчас являются одной из ключевых технологий, например, в медицине и физике высоких энергий. Исследуемые квантовые явления откроют дверь новому интересному применению в создании квантовых компьютеров, сверхточных атомных часов и прецизионных приборов.
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