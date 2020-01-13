Эстонский фильм "Правда и справедливость" не прошел в финал кинопремии "Оскар". Список всех номинантов

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"Tõde ja õigus" Foto: Allfilm

Сегодня стали известны номинанты на самую популярную кинопремию в мире. Эстонский фильм "Правда и справедливость" (Tõde ja Õigus, 2019, реж. Танель Тоом) не попал в финальный список из 5 фильмов в номинации "Лучший международный фильм" премии "Оскар".