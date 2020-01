Эстонский фильм "Правда и справедливость" не прошел в финал кинопремии "Оскар". Список всех номинантов

”Ad Astra”

”Форд против Феррари”

”Джокер”

”1917”

”Однажды в… Голливуде”

Лучший монтаж звука (sound editing)

”Форд против Феррари”

”Джокер”

”1917”

”Однажды в… Голливуде”

”Звездные войны. Скайуокер. Восход”

Лучший короткометражный анимационный фильм

”Дочь”

”Хэир лав”

”Китбул”

”Меморабл”

”Сестра”

Лучший короткометражный фильм

”Братство”

”Футбольный клуб Нефты”

”Окно напротив”

”Сария”

”Сестра”

Лучший короткометражный документальный фильм

”В отсутствие”

”Жизнь захватывает меня”

”Иди, беги, ча-ча”

”Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)”

”Супермен из Сент-Луиса”

Лучший художник-постановщик

”Ирландец”

”Кролик Джоджо”

”1917”

”Однажды в… Голливуде”

”Паразиты”

Лучшие визуальные эффекты

”Мстители: Финал”

”Ирландец”

”Король Лев”

”1917”

”Звездные войны. Скайуокер. Восход”

Лучший грим и прически

”Скандал”

”Джокер”

”Джуди”

”Малефисента”

”1917”

Лучшая песня

”I Can’t Let You Throw Yourself Away” — ”История игрушек 4”

”(I’m Gonna) Love Me Again” — ”Рокетмен”

”Stand Up” — ”Гарриет”

”Into The Unknown” — ”Холодное сердце 2”

”I’m Standing With You” — ”Прорыв”

92-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 9 на 10 февраля.