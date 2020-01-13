Эстонский фильм "Правда и справедливость" не прошел в финал кинопремии "Оскар". Список всех номинантов

Скарлетт Йоханссон — ”Кролик Джоджо”
Флоренс Пью — ”Маленькие женщины”
Марго Робби — ”Скандал”
Лучший актер второго плана
Том Хэнкс — ”Прекрасный день по соседству”
Энтони Хопкинс — ”Два Папы”
Аль Пачино — ”Ирландец”
Джо Пеши — ”Ирландец”
Брэд Питт — ”Однажды в… Голливуде”
Лучший адаптированный сценарий
”Ирландец” — Стивен Зилиан
”Кролик Джоджо” — Тайка Вайтити
”Джокер” — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер
”Маленькие женщины” — Грета Гервиг
”Два папы” — Энтони МакКартен
Лучший оригинальный сценарий
”Достать ножи” — Райан Джонсон
”Брачная история” — Ноа Баумбак
”1917” — Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс
”Однажды в… Голливуде” — Квентин Тарантино
”Паразиты” — Пон Джун-хо
Лучший международный фильм
”Тело Христово”
”Страна меда”
”Отверженные”
”Боль и слава”
”Паразиты”
Лучший анимационный фильм
”Как приручить дракона”
”Я потерял свое тело”
”Клаус”
”Missing Link”
”История игрушек 4”
Лучший документальный фильм
”Американская фабрика”
”Пещера”
”На краю демократии”
”Для Самы”
”Страна меда”
Лучший оператор
”Ирландец”
”Джокер”
”Маяк”
”1917”
”Однажды в… Голливуде”
Лучший композитор
”Джокер”
”Маленькие женщины”
”Брачная история”
”1917”
”Зведные войны. Скайуокер. Восход”
Лучший монтаж
”Форд против Феррари”
”Ирландец”
”Кролик Джоджо”
”Джокер”
”Паразиты”
Лучший дизайн костюмов
”Ирландец”
”Кролик ДжоДжо”
”Джокер”
”Маленькие женщины”
”Однажды в… Голливуде”
Лучшее сведение звука (sound mixing)
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