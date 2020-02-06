Эстонский эксперт об обысках в ПБК: в контексте экономических преступлений все должны быть равны

"Если речь идет об экономическом преступлении и перемещении "грязных" денег, и мы, с одной стороны, четко осуждаем произошедшее в Danske Bank или Swedbank, а теперь видим преступную хозяйственную деятельность в материнской фирме ПБК, можем ли мы сказать, что мы скорее не будем об этом говорить, потому что тогда подумают, что мы ограничиваем свободу слова. Перед законом все предприятия должны быть равны", - приводит слова эксперта rus.err.ee.

"В идеологическом плане Первый канал не был в центре идеологической борьбы. Это канал, на котором в России показывают все крупные международные развлекательные форматы. Но в то же время руководство канала ходит на еженедельные встречи в Кремле. Есть новости, которые зачитываются на телеканалах Россия, НТВ и Первом канале в совершенно одинаковых формулировках. В плане новостей мы не можем считать это настоящей журналистикой", - считает Рааг.