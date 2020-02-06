06.02.2020, 09:51

Эстонский эксперт об обысках в ПБК: в контексте экономических преступлений все должны быть равны


EST
Эстонский эксперт об обысках в ПБК: в контексте экономических преступлений все должны быть равны
Foto: Anni Õnneleid

Закон должен обеспечивать равное обращение со всеми юридическими лицами в контексте экономических преступлений, даже если речь идет о средствах массовой информации, считает эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг.

"Если речь идет об экономическом преступлении и перемещении "грязных" денег, и мы, с одной стороны, четко осуждаем произошедшее в Danske Bank или Swedbank, а теперь видим преступную хозяйственную деятельность в материнской фирме ПБК, можем ли мы сказать, что мы скорее не будем об этом говорить, потому что тогда подумают, что мы ограничиваем свободу слова. Перед законом все предприятия должны быть равны", - приводит слова эксперта rus.err.ee.

"В идеологическом плане Первый канал не был в центре идеологической борьбы. Это канал, на котором в России показывают все крупные международные развлекательные форматы. Но в то же время руководство канала ходит на еженедельные встречи в Кремле. Есть новости, которые зачитываются на телеканалах Россия, НТВ и Первом канале в совершенно одинаковых формулировках. В плане новостей мы не можем считать это настоящей журналистикой", - считает Рааг.

Читайте также:

Как мы вчера сообщали,Госпрокуратура и КаПо в рамках просьбы о правовой помощи помогли во вторник латвийским коллегам, которые подозревают владельца телеканала ПБК и рекламного партнера Postimees Grupp — фирму Baltic Media Alliance (BMA) — в нарушении международных санкций.

Как сообщалось, КаПо провела запрошенные в рамках просьбы о правовой помощи процессуальные действия (обыск) и передаст необходимую в уголовном делопроизводстве информацию правоохранительным органам Латвии. Отмечалось, что процессуальные действия касались коммерческой деятельности, и не касались медиа-деятельности или ее содержания.

Читайте также: