Эстонский дипломат в Минске: Лукашенко поддерживают пенсионеры, многих привезли на специальных автобусах

"Смотря из моего окна, кажется, что в городе ничего не происходит. Массовые собрания проходят на главных улицах и площадях. Тревоги и страха на лицах людей не видно, но заметна неопределенность", — сказала Ноормяги.

"Сегодня прошла первая акция в поддержку президента. Для доставки людей заказали 52 автобуса, из Витебска организовали спецпоезд. Это сделали для того, что помешать протестующим". — рассказала она, имея в виду марш за свободу в 14 часов.

"Сейчас по телевизору видно, что в основном Лукашенко поддерживают пенсионеры, которые не хотят, чтобы лодка раскачивалась".

Журналисты на месте сообщают, что народу на этой акции было не так много. Туда прибыл и сам Лукашенко, он поблагодарил всех, потом ехал.