Эстонский дипломат будет проводить политику Евросоюза на Украине

Два эстонца получили во вторник назначения на пост руководителей представительств Европейского союза.
Руководитель внешней политики Федерика Могерини назвала сегодня имена 43 дипломатов, которые приступят с осени к работе руководителями представительств ЕС в странах, которые не входят в европейское сообщество.
Советник президента Европейского совета Дональда Туска по внешней политике Рийна Кионка (на фото) будет послом ЕС в ЮАР.
Вице-канцлер МИДа Эстонии по вопросам ЕС Матти Маазикас станет руководителем представительства ЕС на Украине.
На аналогичной позиции работает сейчас эстонский дипломат Айво Орав, который с сентября 2016-го года руководит представительством ЕС в Черногории.
Из посольства РФ посетили арестованных после ЧП на салюте россиян
Баринов продлил контракт с «Локо»
Эфиопские протесты: полиция действовала сдержанно
В США убиты уроженка России и двое ее детей