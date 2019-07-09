Эстонский дипломат будет проводить политику Евросоюза на Украине

Руководитель внешней политики Федерика Могерини назвала сегодня имена 43 дипломатов, которые приступят с осени к работе руководителями представительств ЕС в странах, которые не входят в европейское сообщество.

Советник президента Европейского совета Дональда Туска по внешней политике Рийна Кионка (на фото) будет послом ЕС в ЮАР.

Вице-канцлер МИДа Эстонии по вопросам ЕС Матти Маазикас станет руководителем представительства ЕС на Украине.

На аналогичной позиции работает сейчас эстонский дипломат Айво Орав, который с сентября 2016-го года руководит представительством ЕС в Черногории.