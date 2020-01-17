Эстонский аптекарь: для предотвращения гриппа надо использовать старую добрую мудрость

Для предотвращения заражения можно использовать купленные в аптеке спреи для промывания носа от вирусов. ”Их можно применять в течение всего сезона гриппа — например, до того, как отправиться в места большого скопления людей”, — поясняет провизор.
Лучшую защиту обеспечит вакцинация
Лучшую защиту от гриппа дает, по словам провизора, все же вакцинация, что необходимо сделать в ноябре-декабре. Сейчас грипп уже распространяется и примерно 75% всех вирусов — это гриппозные вирусы. ”Поскольку соответствующие антитела вырабатываются примерно за две недели, то еще могут вакцинироваться те, кто будет держать от больших скоплений народа и у кого есть возможности для более свободного планирования своего рабочего времен и отдыха”, — поясняет Лехари.
Вакцинация важна не только для группы риска, но и для здоровых людей, которые много соприкасаются с другими людьми — например, обслуживающие клиентов, медсестры, аптекари. ”Так мы защитим и тех, кто переносит заболевание более тяжело, чем средний человек — например, это беременные и дети до 5 лет, а также те, кто по разным причинам не хочет вакцинироваться”, — говорит аптекарь.
Грипп не переносится на ногах
”У некоторых людей есть обычай при появлении первых симптомов болезни поспешить в силовой зал или на тренировку. В случае гриппа я этого точно не рекомендую — во-первых, так ослабляется организм, а, во-вторых, через пот и воздух болезнь распространяется на других”, — предупреждает провизор.
Лекарства от гриппа может выписать врач. ”Их недостаток в том, что принимать их нужно не позже двух дней с момента появления первых симптомов”, — поясняет Лехари. В свободной продаже в аптеках есть много препаратов, смягчающие симптомы. ”Для здоровых взрослых старше 16 лет подходит комбинация, используемая в медикаментах от простуды — большая доза парацетамола и средства для подавления сухого кашля. Диабетикам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями придется согласиться с обычным парацетамолом, который нужно принимать каждые 4-6 часов”, — поясняет провизор.
Также аптекарь советует пить теплые лечебные чаи (например, цветы липы, первоцвета, чабрец, шалфей), употреблять витамин-С и обязательно оставаться дома и отдыхать, и это необходимо делать и пару дней после того, как спадет жар.
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