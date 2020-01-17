Эстонский аптекарь: для предотвращения гриппа надо использовать старую добрую мудрость

Грипп распознается по симптомам — таким, как боли в горле, головная боль, жар, боль в суставах и мышцах, глазная боль, усталость и сухой кашель. ”Необходимо помнить о том, что сильная мокрота и насморк еще не указывают на грипп”, — говорит Лехари и добавляет, что в случае гриппа человек ощущает себя особенно заболевшим.

Грипп распространяется воздушно-капельным путем — через кашель и чихание. ”Распространение гриппа можно уменьшить, если при чихании и кашле использовать одноразовые салфетки или же делать это себе в рукав, но не в ладонь, потому что так вирус попадает на дверные ручки и перила, откуда он шагает дальше”, — поясняет Лехари и добавляет, что заболевший взрослый заразен примерно в течение недели с начала заболевания, а маленький ребенок — до трех недель.

Для предотвращения заболевания гриппом необходимо использовать старую добрую мудрость — руки необходимо тщательно мыть с помощью воды и мыла или же в качестве альтернативы применять дезинфицирующий раствор. ”Человек, который прикоснулся к поверхности с возбудителями гриппа, а после этого немытыми руками потрогал свое лицо, проложил путь заболеванию”, — предупреждает Лехари.

Зимой необходимо остерегаться излишнего переохлаждения. ”В январе-феврале многие приезжают с теплых стран — организм этих людей наполнен теплом. Тогда начинают ходить в незастегнутой одежде, с незакрытым горлом, но желательно уже при сходе с самолета себя на пару недель поместить в тепло, чтобы тело и горло снова привыкли к холодам — таким образом сильно снижается риск заболеть”, — советует провизор.