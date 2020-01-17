17.01.2020, 20:06

Эстонский аптекарь: для предотвращения гриппа надо использовать старую добрую мудрость


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Эстонский аптекарь: для предотвращения гриппа надо использовать старую добрую мудрость
Benu apteek

Хотя интенсивность заболевания гриппом еще низкая, распространение болезни и заболеваемость на подъеме. Провизор Benu Apteek Маргот Лехари дает советы, как уберечься от гриппа и что делать, если болезнь все же настигла вас.

Грипп распознается по симптомам — таким, как боли в горле, головная боль, жар, боль в суставах и мышцах, глазная боль, усталость и сухой кашель. ”Необходимо помнить о том, что сильная мокрота и насморк еще не указывают на грипп”, — говорит Лехари и добавляет, что в случае гриппа человек ощущает себя особенно заболевшим.

Грипп распространяется воздушно-капельным путем — через кашель и чихание. ”Распространение гриппа можно уменьшить, если при чихании и кашле использовать одноразовые салфетки или же делать это себе в рукав, но не в ладонь, потому что так вирус попадает на дверные ручки и перила, откуда он шагает дальше”, — поясняет Лехари и добавляет, что заболевший взрослый заразен примерно в течение недели с начала заболевания, а маленький ребенок — до трех недель.

Для предотвращения заболевания гриппом необходимо использовать старую добрую мудрость — руки необходимо тщательно мыть с помощью воды и мыла или же в качестве альтернативы применять дезинфицирующий раствор. ”Человек, который прикоснулся к поверхности с возбудителями гриппа, а после этого немытыми руками потрогал свое лицо, проложил путь заболеванию”, — предупреждает Лехари.

Зимой необходимо остерегаться излишнего переохлаждения. ”В январе-феврале многие приезжают с теплых стран — организм этих людей наполнен теплом. Тогда начинают ходить в незастегнутой одежде, с незакрытым горлом, но желательно уже при сходе с самолета себя на пару недель поместить в тепло, чтобы тело и горло снова привыкли к холодам — таким образом сильно снижается риск заболеть”, — советует провизор.

Для предотвращения заражения можно использовать купленные в аптеке спреи для промывания носа от вирусов. ”Их можно применять в течение всего сезона гриппа — например, до того, как отправиться в места большого скопления людей”, — поясняет провизор.

Лучшую защиту обеспечит вакцинация

Лучшую защиту от гриппа дает, по словам провизора, все же вакцинация, что необходимо сделать в ноябре-декабре. Сейчас грипп уже распространяется и примерно 75% всех вирусов — это гриппозные вирусы. ”Поскольку соответствующие антитела вырабатываются примерно за две недели, то еще могут вакцинироваться те, кто будет держать от больших скоплений народа и у кого есть возможности для более свободного планирования своего рабочего времен и отдыха”, — поясняет Лехари.

Вакцинация важна не только для группы риска, но и для здоровых людей, которые много соприкасаются с другими людьми — например, обслуживающие клиентов, медсестры, аптекари. ”Так мы защитим и тех, кто переносит заболевание более тяжело, чем средний человек — например, это беременные и дети до 5 лет, а также те, кто по разным причинам не хочет вакцинироваться”, — говорит аптекарь.

Грипп не переносится на ногах

”У некоторых людей есть обычай при появлении первых симптомов болезни поспешить в силовой зал или на тренировку. В случае гриппа я этого точно не рекомендую — во-первых, так ослабляется организм, а, во-вторых, через пот и воздух болезнь распространяется на других”, — предупреждает провизор.

Лекарства от гриппа может выписать врач. ”Их недостаток в том, что принимать их нужно не позже двух дней с момента появления первых симптомов”, — поясняет Лехари. В свободной продаже в аптеках есть много препаратов, смягчающие симптомы. ”Для здоровых взрослых старше 16 лет подходит комбинация, используемая в медикаментах от простуды — большая доза парацетамола и средства для подавления сухого кашля. Диабетикам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями придется согласиться с обычным парацетамолом, который нужно принимать каждые 4-6 часов”, — поясняет провизор.

Также аптекарь советует пить теплые лечебные чаи (например, цветы липы, первоцвета, чабрец, шалфей), употреблять витамин-С и обязательно оставаться дома и отдыхать, и это необходимо делать и пару дней после того, как спадет жар.

Стоит помнить о том, что грипп является тяжелым заболеванием из-за высокого риска осложнений. ”Самое тяжелое осложнение — это воспаление легких, что для людей из группы риска может закончиться смертью. Поэтому если есть боли в легких и трудно дышать, то необходимо обязательно в срочном порядке обратиться к врачу и уж точно не спешить на работу или на тренировку”, — предостерегает Лехари.

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