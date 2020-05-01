Эстонский академик: если лекарства или вакцины от коронавируса не изобретут, начнется "бал-маскарад"

”Мы в любом случае хотим жить хорошо и счастливо, когда этот кошмар закончится. Но какими методами мы достигнем будущего, достойного жизни, мы сейчас не знаем. Разные люди по-разному относятся к цифрам. ”Важен каждый человек” — звучит неплохо. Безусловно. Но вместе с тем надо понимать, что если мы до последнего будем защищать каждого отдельного человека, наш ресурс окажется исчерпан. В какие-то моменты нужно принимать тяжелые решения. К счастью, у ученых сейчас по-прежнему золотое время. К ученым приходят не за решениями, а за информацией и рекомендациями. Тяжесть принятия решений по-прежнему лежит на плечах политиков. Не только мандат, но и обязательство и тяжесть. Ученые могут подумать над проблемой, предложить аргументы, убедить. Но они не могут и не в праве принимать решения”, — рассуждает академик в Eesti Päevaleht.

По его словам, это определенно не последняя пандемия в истории человечества: ”В будущем ситуация непременно повторится, потому что это совершенно неизбежный процесс. Человек вмешался в процесс биологического выбора и обеспечил сильный рост своей популяции. Одержал победу над множеством инфекционных заболеваний, сумел создать специфический продовольственный запас, исцелить многие болезни и нарушения, связанные с естественным развитием организма. Поскольку количество вариаций этих природных вещей практически бесконечно, принимаемые меры помогают только в течение определенного времени. Мне кажется, здесь кроется очень четкий посыл обществу: наше благополучие и достойное будущее возможно только, если мы сами будем разумными”.

Также Соомере раскритиковал решение Департамента здоровья о найме дорогостоящих пресс-секретарей в столь сложное время: ”Способность к реагированию и собственно сама реакция на пандемию у Эстонии были довольно скудны. Пришлось вернуть нагрешившего руководителя больницы; пригласить на передовую доктора Попова, который разбирается в вопросе; позвать на помощь, если верить Eesti Päevaleht, четырех специалистов по коммуникации и платить им намного больше, чем доктору Попову. И если зарплата пресс-секретаря сейчас действительно почти в два раза выше зарплаты специалиста высшего уровня, то можно ли говорить о расцвете такого государства... Если подобное решение принимает частное предприятие, то это его дело. Но если это делает государственное ведомство, это уже не просто ошибка в распределении средств или недостаток в коммуникации”.