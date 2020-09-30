30.09.2020, 17:21
Эстонских мужчин призывают проверить здоровье
В ноябре в Эстонии пройдет благотворительная компания "День долголетней дружбы", которая призывает мужчин заботиться о своем здоровье. Инициатор идеи Райн Вяэна пришел в студию ETV+ и рассказал об акции подробнее.
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