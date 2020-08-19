Эстонские военные вернулись из Мали домой

На военной базе Эмари военных встречал и поблагодарил за профессиональную службу вдали от родины командующий Скаутского батальона подполковник Ээро Айя.

Подразделение Estpla-36 базировалось в порядке ротации на французской военной базе в Гао. Эстонские военные участвовали в одной 48-часовой операции, выходили 25 раз на патрулирование в окрестностях базы и городе Гао.

Возглавляемая Францией миссия "Бархан" была учреждена в апреле 2013 года для поддержки политического процесса, поддержания стабильности, борьбы с исламистами и защиты гражданского населения в Мали, Мавритании, Буркина-Фасо, Чаде и Нигерии. Эстония присоединилась к миссии с лета 2018 года, когда Рийгикогу одобрил отправку в африканскую страну до 50 военных.

Вчера из Мали стали поступать сообщения о военном перевороте и аресте руководителей страны.