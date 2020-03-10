Эстонские военные окажут поддержку новому целевому подразделению в Мали

Эстония является первым государством, принявшим приглашение французов направить в Мали специальные подразделения для усиления операции ”Бархан” и вооруженных сил Мали, плановыми задачами которых является прежде всего тактическое обучение, консультирование и оказание помощи местным малийским подразделениям , а также обеспечение безопасности и поддержка вооруженных сил Мали при проведении операций. Начало деятельности целевого подразделения запланировано на лето этого года.

”Существующий в настоящее время уровень угрозы в Мали существенно не изменился, но в последнее время мы ясно видим умение и способность террористов совершать атаки-самоубийства, которые, безусловно, требуют внимания союзников и нашей поддержки союзникам, чтобы справиться с ситуацией, и быстро и эффективно нейтрализовать угрозы. Отсюда и следует необходимость направить в Мали дополнительные силы, к чему Эстония проявляет готовность как ответственный член международного сообщества”, сказал министр обороны Луйк.

Эстония участвует в Мали всего в трех разных операциях. В настоящее время Эстония вносит свой вклад участием около полусотни военнослужащих в руководимую французами операцию ”Бархан”. Офицеры штаба и инструкторы сил обороны Эстонии принимают участие в международной миссии ООН MINUSMA и учебной миссии Европейского Союза EUTM Mali.