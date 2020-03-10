Эстонские военные окажут поддержку новому целевому подразделению в Мали

Министр обороны Юри Луйк встретился вчера с президентом Мали Ибрагимом Бубакаром Кейта, а также руководствами миротворческой миссии ООН MINUSMA, учебной миссии Европейского Союза в Мали EUTM Mali и проводимой под командованием Франции операции ”Бархан”, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в области безопасности и гуманитарное положение в Мали, и в государствах региона, а также вопросы, связанные с начинающей вскоре свою деятельность целевой группой Такуба.
Эстония является первым государством, принявшим приглашение французов направить в Мали специальные подразделения для усиления операции ”Бархан” и вооруженных сил Мали, плановыми задачами которых является прежде всего тактическое обучение, консультирование и оказание помощи местным малийским подразделениям , а также обеспечение безопасности и поддержка вооруженных сил Мали при проведении операций. Начало деятельности целевого подразделения запланировано на лето этого года.
”Существующий в настоящее время уровень угрозы в Мали существенно не изменился, но в последнее время мы ясно видим умение и способность террористов совершать атаки-самоубийства, которые, безусловно, требуют внимания союзников и нашей поддержки союзникам, чтобы справиться с ситуацией, и быстро и эффективно нейтрализовать угрозы. Отсюда и следует необходимость направить в Мали дополнительные силы, к чему Эстония проявляет готовность как ответственный член международного сообщества”, сказал министр обороны Луйк.
Эстония участвует в Мали всего в трех разных операциях. В настоящее время Эстония вносит свой вклад участием около полусотни военнослужащих в руководимую французами операцию ”Бархан”. Офицеры штаба и инструкторы сил обороны Эстонии принимают участие в международной миссии ООН MINUSMA и учебной миссии Европейского Союза EUTM Mali.
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