Эстонские власти предупреждают: некоторые виды балтийской рыбы безопасны для питания лишь в количестве одного кусочка в неделю

Причиной такой рекомендации является высокое содержание диоксинов и схожих с диоксинами полихлорированных бифенилов (ПХБ).

"Для того, чтобы диоксины не оказывали негативного влияния на здоровье, дикую (из естественной среды обитания) кильку или салаку можно есть соответственно 40 или 60 грамм в неделю, из нежирных судака и окуня — до 100 грамм, а камбалы — до 52 грамм в неделю", — сообщило Министерство окружающей среды.

Безопасное количество дикого лосося и речной миноги еще более низкое — соответственно 20 и 25 грамм в неделю. Это означает — буквально один кусочек.

По словам главного специалиста Центра исследований окружающей среды Марека Нурмика, у трети выловленного для исследования лосося содержание диоксинов и ПХБ превысило предельно допустимый уровень.

По содержанию кадмия превышение было обнаружено у 90% обследованной речной миноги, в том же время ни у одного другого вида изученной рыбы проблем с кадмием обнаружено не было.

Если говорить о содержании в рыбе тяжелых металлов, то наибольшую опасность представляет ртуть, но рекомендации по ней не столь жесткие: в неделю съесть можно в зависимости от вида рыбы от 325 гр (в случае окуня) до 3033 гр (килька).

Нурмик считает, что эстонскому государству следовало бы ходатайствовать перед Европейской комиссией о том, чтобы получить разрешение торговать на местном рынке несортированной салакой, длина которой более 17 см, так как содержание в ней диоксина не превышает предельно допустимых для питания норм.

Так как речная минога и дикий лосось — довольно редкие гости на столе эстоноземельцев, то для населения риск нежелательных последствий от упортребления в пищу этой рыбы минимален.

Как считает министр окружающей среды Эстонии Рене Кокк, причиной вышеназванной проблемы является низкий уровнь сортировки отходов, сжигание мусора на кострах и в домохозяйствах, а также недостатки в обработке дождевых и талых вод, из-за чего в водоемы попадает слишком много загрязняющих веществ.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов в 2018 году сообщило, что правила по безопасному питанию должны защищать самые уязвимые группы населения, исходя из безопасности прежде всего беременных женщин, кормящих матерей и детей. Основанием для расчетов был взят человек весом 70 кг.