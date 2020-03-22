Эстонские ветеринары опровергли появившиеся в социальных сетях слухи о коронавирусе

EVS выступило с заявлением, в котором обращает внимание на ложность распространяющейся информации о том, что COVID-19 является опасным для домашних животных, а они в свою очередь могут предствлять дополнительную угрозу как разносчики вируса.

"Всемирная организация здравоохранения и Всемирная ассоциация врачей мелких животных (WSAVA) заявляют, что домашние животные не заражаются COVID-19 и не являются разносчиками (распространителями) вируса", - говорится в пресс-релизе общества.

"До сих пор вирус бы выявлен у пары собак в Гонконге, хозяева которых сейчас заражены коронавирусом. Поэтому заболеваемость животных или передача вируса от животного животному или от животного - человеку не установлена", - говорит президент эстонского обществе Ингрид Ханг.

Президент Эстонского союза ветеринаров Прийт Коппель добавляет, что на животное вирус может осесть как на любую другую поверхность. "Важно и в отношении животного соблюдать гигиенические требования: до и после соприкосновения с животным нужно помыть и при возможности продезинфицировтаь свои руки".

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!